2.Liga: Spannung an der Spitze-Spannung im Abstiegskampf

Der FC Vaduz II nach Au – der FC Ruggell im Heimspiel gegen Altstätten

Der FC Ruggell steckt theoretisch und praktisch immer noch im Abstiegskampf, auch wenn mit acht Punkten Vorsprung auf einen Relegationsplatz die Differenz bei vier noch ausstehenden Spielen doch recht beachtlich ist.

Auch an der Spitze gibt es einen Zweikampf zwischen den beiden Topteams FC Buchs unter Spielertrainer Checco Clemente und dem FC Weesen, der sich in der letzten Saison dem FC Chur letztendlich beugen musste. Während der FC Buchs beim heimstarken FC Montlingen antreten muss, bekommt es Weesen mit dem Tabellenletzten FC Bad Ragaz zu tun. (siehe separaten Beitrag).

Der FC Ruggell empfängt im Rheintal-Derby den FC Altstätten. In der Herbstrunde gab es nach einem erbitterten Kampf ein hauchdünner 2:1-Sieg der Altstättner. Das Ruggeller Tor erzielte damals Spielertrainer Vito Troisio. Im Heimspiel streben die Ruggeller einen Sieg an, zumal der Trainer wieder einsatzbereit ist und er mehr oder weniger aus dem Vollen schöpfen kann. Kein Spieler ist gesperrt, was auch für den FCA zutrifft. Die Vorzeichen für einen spannenden Kampf sind gegeben, da der FC Ruggell die Abstiegsfrage ein für alle mal klaren will, während die Altstättner um die Goldenen Ananas spielen. Anstoss: Sportanlage Widau, Ruggell, SA 16 Uhr

Vaduz II empfängt den FC Au/Bernegg

Die Truppe vom bisherigen Trainer Daniel Sereinig, der als Assistenztrainer von Roland Vabrec in die Super League gewechselt ist, versucht im Heimspiel gegen den FC Au/Bernegg die vollen Punkte einzufahren. In der Vorrunde gab es eine bittere 3:2-Niederlage in Au, nachdem die Truppe von Sereinig in der 60.min. noch 0:2 in Front lag. Das soll dieses Mal nicht mehr passieren. Deshalb geht die jungen Vaduzer Truppe von Anfang an auf Angriff und Sieg aus. Wegen einer Gelbsperre fehlt Ospelt.

Zweite Liga - Gruppe 1

Sa 20.05.2017

16:00 FC Ruggell 1-FC Altstätten 1

16:00 FC Bad Ragaz – FC Weesen 1

17:00 FC Mels 1- FC Rapperswil-Jona 2

18:00 US Schluein/ Ilanz 1- FC Widnau 1

So 21.05.2017

14:00 FC Montlingen 1- FC Buchs 1

14:30 FC Vaduz 2- FC Au-Berneck 05 1