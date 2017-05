1145 gemeinsame Dienstjahre: LGT ehrt ihre langjährigen Mitarbeitenden

Am Mittwochabend feierten 75 Mitarbeitende der LGT ihr diesjähriges Dienstjubiläum. Die Jubilarenfeier fand traditionell bei einem Liechtensteiner Unternehmen, der Zimmerei Frommelt in Schaan, statt.

75 Jubilare wurden bei der Feier am gestrigen Mittwochabend für ihre zusammen 1145 Dienstjahre geehrt. Ein Zeichen für den gemeinsamen Erfolg: «Über die letzten Jahrzehnte hat sich die LGT zu einem international tätigen Unternehmen mit über 3000 Mitarbeitenden gewandelt. Unseren Erfolg haben wir wesentlich unseren erfahrenen und kompetenten Mitarbeitenden und ihrer hervorragenden Zusammenarbeit zu verdanken», sagte S.D. Prinz Philipp von und zu Liechtenstein, Chairman LGT. Im Namen der Eigentümerfamilie bedankte er sich bei den Mitarbeitenden für ihre Treue und ihren Einsatz.

Ihren ersten Arbeitstag hatten Otto Biedermann und Annemarie Schlegel-Vogt am 1. Mai 1977. Sie feierten gestern ihr 40-jähriges Dienstjubiläum. Claudia Mazzitelli blickt auf stolze 35 Jahre und weitere vier Jubilare auf 30 Jahre Tätigkeit bei der LGT zurück. 26 Jubilare wurden für ihre 15-, 20- oder 25-jährige Unternehmenszugehörigkeit geehrt und eindrucksvolle 42 Jubilare sind bereits zehn Jahre bei der LGT tätig.

Wie auch in den vorherigen Jahren veranstaltete die LGT ihre Jubilarenfeier bei einem alteingesessenen Liechtensteiner Unternehmen. Zum ersten Mal fand sie heuer bei der Zimmerei Frommelt in Schaan statt. Vor den Ehrungen und Feierlichkeiten konnten die Mitarbeitenden einen Blick hinter die Kulissen des Familienunternehmens werfen. «Eine wahre Entdeckungsreise für uns», sagte S.D. Prinz Philipp von und zu Liechtenstein. «Holz ist der älteste Baustoff der Welt und unser täglicher Begleiter. Dabei ist den meisten nicht bewusst, wie vielseitig dieses Material ist. Beeindruckend, wie innovativ hier mit Holz gearbeitet wird.»

Die Zimmerei Frommelt baut mit neusten Technologien Brücken, Häuser oder auch originelle landwirtschaftliche Nutzbauten. Dabei stehen für die Zimmermänner und Ingenieure Innovation und Kompetenz, insbesondere aber der Mensch im Mittelpunkt.

«Zimmermann und Banker – zwei Berufe, die wohl nicht unterschiedlicher sein könnten. Dennoch stehen bei uns beiden Kunde und Mitarbeiter im Fokus. Ein ausgezeichneter Ort, um unsere Jubilare zu ehren», sagte S.D. Prinz Philipp von und zu Liechten- stein nach der Führung durch den innovativen Betrieb.

LGT75 Jubilare im ersten Halbjahr 2017

LGT Jubilare (in alphabetischer Reihenfolge): Altenöder Marina, Altherr Adrian, Arnold Brigitte, Bamert Priska, Beck Roland, Berchtel Simon, Berger Oliver, Biedermann Otto, Borer Alex, Bosser Sven, Brogle Judith, Büchel Mario, Buri Christof, Burkhard Jürg, Calörtscher Flavio, Castelberg Christoph, Deutschmann Claudia, Dittadi Maja, Dörig Nadia, El Alami Rachid, Elmstedt Gustaf, Federer-Ackermann Beatrice, Fokkens Marcel, Freidhof Jan, Frick Daniel, Frissen Ingrid, Frühauf Evelyn, Gauch Roger, Göldi Paul, Guggenberger Markus, Hayoz Seraina, Hinnen Guido, Hobi Sacha, Hobi Stefan, Huber Ulrike, Koch Anton, Kotesovec Ralph, Lagger André, Lampert Benedikt, Lecchini Stefano, List Heiko, Loose Andrea, Maranta Monica, Mazzitelli Claudia, Naumann Knut, Oehry Kurt, Paganoni Roberto, Pfeiffer Oliver, Plate Andreas, Probst Daniel, Rauchenstein Stefan, Rösler Thomas, Rüdisühli Jakob, Ruoss Stefan, Schädler Roger, Schläpfer Doris, Schlegel-Vogt Annemarie, Schneider Stefan, Seifert Peter, Sieber Tamara, Sigg Peter, Simmeth Michael, Sinuan Pascale, Stalder Marco, Staub Markus, Stocker Heini, Strauch Bernhard, Strub Reto, Thoma Dirk, Vetsch Christian, Vogt Elke, Widrig Emil, Winsauer Ruth, Zeender Markus, Zindel Matthias.