Zweite Liga: FC Vaduz II und Ruggell im Gleichschritt

Vaduz II in Schluein/Ilanz und Ruggell in Rapperswil zu Gast

Sowohl der FC Ruggell I also auch der FC Vaduz II haben sich im Vergleich zur Herbstrunde, zumindest gemessen an den Resultaten zum Rückrundenauftakt, gesteigert. Beide Liechtensteiner Zweitligisten gewannen ihre Spiele. Das sah im Herbst noch anders aus. Der FC Ruggell spielte in Widnau 1:1, während der FC Vaduz II in Mels gar 3:1 verlor.

Der FCV-Trainer Sereinig hat durch die Kooperation mit den Nachwuchsteams des LFV eine fast neue Mannschaft aufbauen müssen. Zum Vorteil des FC Vaduz. Jetzt muss Vaduz zum abstiegsbedrohten FC Schluein/Ilanz reisen, während der FC Ruggell beim heimstarken FC Rapperswil/Jona II antritt. Im Herbst siegte die Mannschaft des FCR-Spielertrainers Vito Troisio mit 3:0, und auch Vaduz-Trainer Sereinig kam zu einem 1:0-Sieg.

Nun gilt es sowohl für Ruggell als auch für Vaduz den guten Rückrundenstart zu bestätigen. Die Grundlage mit den Auftaktsiegen vor einer Woche sollten das nötige Selbstvertrauen vermitteln.

Anstoss: Schluein Ilanz-Vaduz II, SA, 18:00 Uhr



Anstoss: FC Rapperswil/Jona – FC Ruggell I, SO, 16:00 Uhr