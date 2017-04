Radsport: Michele Scarponi bei Trainingsunfall tödlich verletzt

Frontalzusammenstoß mit Kleintransporter

Es ist kaum zu glauben. Noch haben ihn die Radsportfreunde am Freitag Nachmittag bei der Abschluss-Etappe der Rundfahrt Tour of the Alps gesehen, die er als Vierter beendete, und einen Tag später ist er tot: der 37jährige Michele Scarponi. Dies berichtet die Gazzetta dello Sport.

Wie es hiess wurde Scarponi bei einer Trainingsausfahrt in der Nähe seines Heimatorts Filottrano an einer Kreuzung frontal von einem Kleinlastwagen erfasst und dabei tödlich verletzt.

Scarponi war nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Fabio Aru von seinem Team als Kapitän der ASTANA für den am 5. Mai beginnenden Giro d’Italia benannt worden und hatte den Auftakt der Tour of The Alps gewonnen. Die fünftägige Rundfahrt durch Österreich und Italien wurde von zahlreichen Fahrern als Giro-Generalprobe genutzt.