FC Vaduz: Nur ein Sieg zählt gegen Sion

Morgen Samstag kann der FCV den

Abstand zur Konkurrenz verkleinern

Jetzt gilt nur noch eine Devise für den gebeutelten FC Vaduz: „Es müssen die nächsten Spiele gewonnen werden.“ Das gilt vor allem für das nächste Spiel morgen Samstag im Rheinparkstadion in Vaduz gegen den FC Sion. Nur mit der Verkürzung des Abstands zur direkten Konkurrenz, bleibt noch ein Funken Hoffnung auf den Liga-Erhalt. Morgen sollte die Operation „Liga-Erhalt“ wirklich beginnen…

Auch wenn der FCV gegen dieses Team in der laufenden Meisterschaft alle bisherigen drei Spiele verloren hat, zuletzt am 12. Februar in Sion mit 4:2 und am 1. Oktober 2016 im Heimspiel mit 2:5. Trainer und Vaduzer Team sind sich der schweren Aufgabe bewusst. Aber man stand in den letzten Spielen schon des öfteren nahe an einem Sieg, vor dem wohl spektakulärsten Sieg vor knapp 14 Tagen beim Tabellenzweiten YB in Bern, als der FCV in der 92.min. noch mit 1:2 Toren in Führung lag, aber am Ende mit 3:2 verlor und erneut mit leeren Händen nach Hause reisen musste.

Da die direkte Konkurrenz im Kampf gegen den Abstieg, der FC Lausanne und GC vor Wochenfrist zu Siegen gelangten, und Vaduz gleichzeitig verlor, hat sich der Abstand zu diesen beiden Teams auf fünf Zähler erhöht. In dieser ausgeglichenen Liga sind fünf Punkte eine Menge Holz. Deshalb darf sich Vaduz nächstens keine Ausrutscher mehr leisten und mit vollem Engagement und muss mit deutliche sichtbarem Siegeswillen in die Partien steigen.

So sieht der FC Vaduz das Spiel

Text von der Homepage des FC Vaduz: Nach der enttäuschenden Vorstellung am vergangenen Wochenende gegen den FC Luzern konnte sich der FC Vaduz unter der Woche im FL1 Aktiv Cup beim 0:18 Sieg über den FC Triesen rehabilitieren. Der Schweizer Nachwuchs-Internationale Aldin Turkes konnte sich dabei als fünffacher Torschütze feiern lassen. Cheftrainer Roland Vrabec verzichtete bei diesem Spiel auf einige Stammkräfte und gab seinen Spielern verschiedene taktische Variationen mit auf den Weg.

Morgen Ostersamstag wartet nun mit dem FC Sion eine mehrfach schwierigere Aufgabe. Die Walliser kassierten am vergangenen Spieltag eine 2:4 Niederlage beim FC Lugano und rangieren aktuell auf dem dritten Tabellenplatz.