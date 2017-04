FC Bayern: Uli Hoeness kommt nach Liechtenstein

Erleben Sie eine der schillerndsten Persönlichkeiten des internationalen Fussballs

Welch einmaliger Anlass! Einer der erfolgreichsten Sportmanager der Welt spricht über seine Philosophie, sein Erfolgskonzept und seine Macher-Qualitäten und einer der besten Köche der Region lässt die kulinarische Seele höherschlagen.

Uli Hoeness spricht als grosser Mentor und Macher des FC Bayern über die Erfolgsgeschichte „Mia san mia“ des bayrischen Grossclubs, einem der erfolgreichsten Vereine der Welt. Sportlich und wirtschaftlich. Erleben Sie im persönlichen Dialog eine der schillerndsten Persönlichkeiten Europas Chef de Cuisine ist der Gourmet-Shootingstar Ivo Berger vom Restaurant Torkel Vaduz (16 Gault Millau Punkte). Der Torkel-Wirt gehört zu den kreativsten und erfolgreichsten Köche der Region.

Der Business-Lunch bietet ein Feuerwerk an interessanten News und Anekdoten und an kulinarischen Leckerbissen. Im all-inclusive Preis von Fr. 375.- ist alles inbegriffen, auch die Getränke. Es gibt genügend Parkierungs-Möglichkeiten

Der Business-Lunch „Meet the President“ bietet eine ideale Möglichkeit zu einem wertvollen Networking, neue Kontakte zu knüpfen und bestehende zu bestätigen.

Uli Hoeness, der grosse Mentor und Macher

Als Manager und Präsident des FC Bayern München machte er den Verein weltweit zu einem Vorzeigeclub. Gemäss Hoeness habe im Fussballbusiness der Glaube vorgeherrscht, dass Geld Tore schiesse und dass man sich um erfolgreich zu sein nur genug verschulden müsse. “Der FC Bayern ist genau den anderen Weg gegangen. Wir haben die Philosophie, uns nicht zu verschulden und uns nicht in Zwangslagen zu bringen“.

Uli Hoeness wurde 1952 in Ulm geboren und lebt seit 2006 mit seiner Frau Susi in Bad Wiesee am Tegernsee.

Er gewann als Spieler praktisch alles: Deutscher Meister, Cupsieger, Europacupsieger, Europameister und Weltmeister. Nach seiner Aktivzeit wurde er der jüngste Fussballmanager der Bundesliga. Mit ihm begann der Aufstieg des FC Bayern München. Nach seiner Manager-Tätigkeit wurde Hoeness Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender.

Neben seiner Tätigkeit als Fussballmanager gründete Uli Hoeness 1983 gemeinsam mit Werner Weiss die Wurstfabrik HoWe in Nürnberg. Heute wird das international höchst erfolgreiche Unternehmen von seinem Sohn Florian geleitet. Beliefert werden unter anderem Aldi und Lidl sowie zahlreiche andere Lebensmittelkonzerne in ganz Europa. Die “Nürnberger Rostbratwürste“ gelten als besonderer Leckerbissen des Hauses.