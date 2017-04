Erste Liga: USV strebt heute Heimsieg gegen die AC Bellinzona an

Heute ab 19.30 Uhr im Sportpark: Nachtragsspiel gegen die Tessiner

In der Herbstrunde bekam der USV gegen Bellinzona noch eins auf die Mütze und verlor im Tessin 3:0. Nach den zwei erfolgreichen Auftritten gegen Red Star und Seefeld (beide Male zu Null-Siege) strotzt die Elf von Trainer Oliver Ofentausek nur so vor Selbstvertrauen. „Die Jungs wollen heute mit einem weiteren Heimsieg den Aufwärtstrend bestätigen“,- so Trainer Ofentausek.

Die AC Bellinzona, zählt zu den potentiellen Aufstiegskandidaten. Sie spielte viele Jahre im bezahlten Fussball, musste aber wegen finanziellen Nöten zwangsabsteigen. Nun wollen die Tessiner einen weiteren Anlauf nehmen, um in höhere Gefilde zu gelangen.

Sie legen derzeit mit 32 Punkten auf Rang vier und haben lediglich zwei Zähler mehr als der heutige Gastgeber USV. Allerdings gehört ihre Angriffsformation zu den besten in der Liga. Mit 45 geschossenen Toren liegen sie in dieser Statistik hinter Spitzenreiter GC auf Rang zwei. Im Vergleich dazu: der USV hat 28 Treffer erzielt. Bellinzona erhielt aber auch schon 26 Tore, ist also hinten verwundbar. Auf dieses Manko wird der USV-Trainer seine Strategie ausrichten.

Beim USV sind bis auf die bekannten Verletzten alle Mann an Bord. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr im Sportpark.

Erste Liga - Gruppe 3

Do 13.04.2017

19:30 USV Eschen/Mauren- AC Bellinzona

Tabelle

Guiseppe Copolla ist der Spielmacher des USV, ein Hansdampf in allen Gassen. Wenn’s ihm läuft, dann läuft es auch der Mannschaft, sagt sein Trainer. Im Bild: Szene vom letzten Samstag im Heimspiel-Sieg gegen Red Star.