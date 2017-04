Erste Liga: Spannendes Lokalderby zwischen dem USV Eschen/Mauren und dem FC Balzers am Samstag im Sportpark

Derby im Zeichen der Trainer-Abschiede

Das diesjährige Erstliga-Lokalderby des Frühlings zwischen dem USV Eschen/Mauren und dem FC Balzers steht ganz im Zeichen der Trainer Abschiede. Beide langjährigen Coaches Mario Frick und Oliver Ofentausek verlassen auf Ende Saison den Verein. Beide haben gute Arbeit geleistet. Nun stehen sich die beiden im letzten Erstligaspiel nochmals gegenüber. Und beide wollen gewinnen.

Der FC Balzers, der im Frühling keine grossen Bocksprünge machen konnte, muss beim Rivalen in Eschen den Turn-arround schaffen. Eine nochmalige Niederlage kann sich Frick und sein Team wohl nicht mehr leisten. Zu eng ist es im hinteren Drittel der Tabelle geworden. Und so will Frick im Sportpark versuchen, den USV zu schlagen und drei Punkte zu entführen.

Aber USV-Trainer Oliver Ofentausek möchte mit einem Sieg im liechtensteinischen Lokalderby seine Spuren positiv hinterlassen, bevor er im Allgäu als Trainer eine höhere Liga übernimmt. Und die Spieler beider Lager wollen natürlich gewinnen, gerade in einem Derby.

Wenn wir die letzten vier Spiele beider Teams etwas näher unter die Lupe nehmen, so fällt auf, dass der FC Balzers insgesamt drei Punkte, während der USV deren neun holen konnte. Balzers gewann zuletzt am 1. April mit 5:1 gegen den FC Locarno, der USV am letzten Sonntag mit 3:5 in Winterthur. Die Ergebnisse der beiden Teams (die letzten vier Spiele): Balzers – Locarno 5:1; Seefeld- USV 0:2; USV-Red Star 1:0; Mendrisio-Balzers 2:0; USV-Bellinzona 1:2; GC- Balzers 3:1; Balzers – Gossau 1:3; Winterthur- USV 3:5.

An Derby hat seine eigenen Gesetze. Solche Spiele werden im Cupstil ausgetragen und so ist es sehr schwierig eine Prognose abzugeben. Der FC Balzers muss gewinnen, der USV kann. Denn die Unterländer sind mit 33 Punkten bereits vor dem Abstieg gerettet.

Und so wird bei hoffentlich vielen Zuschauern ein wahres Fussballfest im Sportpark über die Bühne gehen. Für Spannung ist allemal gesorgt.

Erste Liga - Gruppe 3

Sa 29.04.2017

16:00 USV Eschen/Mauren – FC Balzers

16:00 FC Mendrisio-FC Thalwil

17:00 FC Gossau -FC Seuzach

17:00 FC Wettswil-Bonstetten-FC Seefeld ZH

19:00 AC Bellinzona – FC Red Star ZH

19:00 FC St. Gallen II – FC Winterthur II

So 30.04.2017

14:30 FC Locarno – Grasshopper Club Zürich II