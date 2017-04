Erste Liga: FC Balzers und der USV vor schweren Spielen

Frick-Truppe empfängt Tabellenschlusslicht /

USV muss zum FC Seefeld/ZH

Für beide liechtensteinischen Erstliga-Teams bedeutet das Spiel der 19. Runde kein Zuckerlecken. Während der FC Balzers im Heimspiel den Tabellenletzten Locarno auf der Rheinau empfängt, müssen die USV’ler nach Seefeld. Mit dem letzten Aufgebot.

Die Zürcher verloren nach hartem Kampf in Gossau am letzten Wochenende knapp mit 3:2. Besser machten es die morgigen Gegner des USV im Heimspiel eine Woche davor gegen Mendrisio, das sie mit 2:1 besiegten. Seefeld liegt auf dem 11. Rang und braucht noch dringend Punkte, um dem Sog des Abstiegs zu entgehen. Der USV hat nur vier Punkte mehr, dafür ein Spiel weniger und liegt momentan auf dem 8. Platz.

Beim USV ist das Lazarett immer noch nicht kleiner geworden. Zu den bekannten Verletzten kommt nun auch noch Nationalspieler Simon Kühne dazu, der sich im Training das Kreuzband gerissen hat. Trainer Ofentausek muss schauen, dass er 14 Mann zusammenbringt. Keine gute Ausgangslage für den USV, der sich zum ungünstigsten Moment mit teils schwerwiegenden Absenzen von bis zu sechs Mann herumschlagen muss. Seefeld fehlt wegen einer Sperre sein Innenverteidiger Raphael Mollet. Vorrunde im Sportpark: 1:1.

Der FC Balzers bekommt es mit der „Roten Laterne“ zu tun, dem FC Locarno, das mit viel Vorschusslorbeeren in diese Meisterschaftssaison gestiegen ist, aber vieles schuldig blieb. Mit 14 Punkten rangieren die Tessiner auf dem 14. Rang, sieben Punkte hinter dem FC Balzers, der ebenfalls dringend Punkte benötigt, um nicht in den Abstiegssog zu geraten. Denn der zweite Abstiegsplatz liegt gerademal vier Punkte (Seuzach und Winterthur) in Griffnähe zum FC Balzers mit 21 Punkten, allerdings einem Spiel weniger. In der Herbstrunde trennten sich Balzers und Locarno 0:0.