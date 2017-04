Erste Liga: FC Balzers feldüberlegen / GC effizient

Bittere 3:1-Niederlage der Frick-Elf beim Grasshopper Club

Ein mutiger und selbstbewusster Auftritt reichte dem FC Balzers diesmal beim Tabellenführer Grasshoppers nicht, um Punkte aus Zürich zu entführen. Die Liechtensteiner waren eine der wenigen Mannschaften, die in der Herbstrunde den Zürchern eine Niederlage zuzufügen vermochten.

Doch diesmal reichte es mangels Effizienz nicht zu einem Sieg für die Balzner, die mindestens ein Unentschieden verdient gehabt hätten. Es war vielmehr GC, das aus den wenigen Chancen drei Tore machte. Dabei spielte das frühe Tor von Fazliu (10.) sehr in die Karten. Bis dahin kamen die Balzner dank ihres Pressings zu einigen hochkarätigen Chancen, die sie alle liegen liessen. Das 2:0 fiel dann durch einen Konter. Torschütze war Roberto Alves (27.). Hier ging ein Fehler in der Abwehrreihe des FCB voraus. Balzers kämpfte trotz des Rückstandes verbissen weiter und wurde in der 41. min. durch ein schönes Kopftor von Michele Polverino nach Eckball belohnt. Dann wieder kam GC das Glück zu Hilfe. Fast mit dem Pausenpfiff gelang dem Profi Fazliu das 3:1. Bis dahin taten die Einheimischen nicht gerade viel fürs Spiel.

In der zweiten Halbzeit flachte die Partie ab, GC schob sich den Ball zu, das Feuer war bei den Balzner langsam am Erlöschen. Sie hatten in der 1. Halbzeit eine ungeheure Laufarbeit geleistet und mussten dem hohen Tempo Tribut zollen. Am Ende blieb es beim 3:1 für GC, das die Tabellenführung auf sieben Punkte vor Gossau und acht Punkte vor Bellinzona ausbauen konnte.

Telegramm

Sportanlagen: GC Campus, Niederhasli, Zürich Zuschauer: 200 FC Balzers: Hobi, Polverino, Alder, Zarkovic Aleksandar (64. Erne), Rechsteiner, Sele, (84. Pavicic), Gubser, Meier (75.Zarkovic Dorde), Dietrich, Domuzeti, Deplazes. Ersatzspieler: Majer, Yildiz, Vogt, Özcan, Erne, Pavicic, Zarkovic Dorde. Trainer: Mario Frick. Tore: 10.min. 1:0 Valon Fazliu; 27. min. 2:0 Roberto Alves; 41. min. 2:1 Michel Polverino; 45.min. 3:1 Valon Fazliu. Karten : 4x gelbe Karte für GC, 4x gelbe Karte für FCB Bemerkungen: FC Balzers ohne Leonardo (verletzt).

Die 21. Runde (22./23. April)

FC Balzers – FC Gossau (SA, 16:00 Uhr)

FC Winterthur II – USV (SO, 14:30 Uhr)

Liga - Gruppe 3

