Erste Liga: Balzers am Karsamstag bei GC zu Gast

Schweres Spiel der Liechtensteiner beim Tabellenführer in Zürich

Das wird beileibe kein Spaziergang für den FC Balzers. Denn die Frick-Elf muss beim überragenden Nachwuchsteam des SL-Vereins Grasshopper Club Zürich antreten.

Aber aufgepasst. Der FC Balzers gehört zu jenen vier Teams, die Grasshoppers in der Herbstrunde 3:1 besiegen konnten. Das war am Mittwoch, 24. August auf der Sportanlage Rheinau. Damals gingen GC gar nach 2 Minuten in Führung. Der Torschütze war Nedim Bajrimi, der auch schon Aufgebote für die Super League erhalten hat. Die Treffer für Balzers erzielten Enis Domuzeti (2x) und Rafael Deplazes.

Im Herbstdurchgang mussten praktisch alle Topteams der Ersten Liga (Gr.3) gegen Balzers Federn lassen. Laut Trainer Mario Frick spielt sein Team lieber gegen besserklassige Gegner. „Dort holen wir in der Regel auch viele Punkte“, meint der Balzner Teamchef.

Gegen GC sind praktisch bis auf den gesperrten Roman Hermann alle Mann an Bord.

Liga - Gruppe 3

18:00 Sa 15.04.2017

Grasshopper Club Zürich II – FC Balzers