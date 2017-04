Dritte Liga: Alle Liechtensteiner Teams im Einsatz

Balzers und Triesen mit Heimspielen/FC Schaan muss ins Appenzell

In der 3. Liga (Gr.1) bestreiten Balzers II und Triesen I Heimspiele. Während der FCB II am Sonntag gegen Uznach antreten muss, empfängt die Elf von Spielertrainer Igor Manojlovic den FC Flums, der mit 14 Punkten auf dem 9. Rang liegt und gegen den Abstieg kämpft.

Der FC Triesen möchte die 1:5-Schlappe vom letzten Wochenende in Landquart wieder gut machen und strebt einen Sieg an. Denn das Ziel, das der Trainer herausgegeben hat, ist ein Rang unter den ersten Drei.

Balzers II, das unter dem neuen Spielertrainer Raphael Tinner enorme Fortschritte gemacht hat und sich derzeit in einem Formhoch befindet, möchte ebenfalls im Heimspiel gegen Uznach die drei Punkte holen. Die Tinner-Truppe liegt derzeit auf dem 5. Rang und strebt weiter nach vorne.

Schaan will in Appenzell einen Sieg

Der FC Schaan I hat sich nach einem eher harzigen Rückrundenauftakt in den letzten Spielen recht gut erholt und der 5:0-Sieg gegen Wittenbach vor einer Woche gibt dem Team um Trainer Nathanael Staub zusätzliches Selbstvertrauen und Motivation. Das Ziel vor Augen, unter den besten drei Teams in der Gruppe abzuschliessen, will man auch im Auswärtsspiel beim FC Appenzell drei Punkte holen. In der Vorrunde gab es einem engen Spiel nur ein 1:0-Sieg auf heimischer Anlage. Die Chancen für den FC Schaan I stehen gut, weiteren Punktezuwachs zu verbuchen.

Liga - Gruppe 1

Sa 22.04.2017

12:00 Chur 97 2-FC Sevelen 1

16:00 FC Sargans 1-FC Landquart-Herrschaft 1

16:00 FC Triesen 1-FC Flums 1

17:00 FC Thusis – Cazis 1-FC Bonaduz 1

17:30 Valposchiavo Calcio 1-FC Ems 1

So 23.04.2017

15:00 FC Balzers 2-FC Uznach 1b

Tabelle

Liga - Gruppe 2

Sa 22.04.2017

17:00 FC Goldach 1-FC Rüthi 1

17:30 FC Appenzell 1-FC Schaan 1

So 23.04.2017

14:00 FC Besa 1-FC Teufen 1

14:30 FC Rebstein 1-FC Staad 1

15:00 FC Rheineck 1-FC Diepoldsau-Schmitter 1

16:00 FC Widnau 2-FC Wittenbach 1