4. Liga: FC Triesenberg hoher Favorit gegen Mels II

Ruggell muss nach Gams / USV spielfrei

In der 4. Liga wird der FC Triesenberg 1 an diesem Wochenende mit dem kalkulierten Sieg gegen Schlusslicht Mels 2a die Tabellenführung übernehmen und den USV II in Zugzwang bringen. Die Unterländer sind aufgrund der ungeraden Mannschaftsanzahl von 11 Teams in der Gruppe 3 der 4. Liga an diesem Wochenende spielfrei.

Alles andere als ein hoher Sieg des FC Triesenberg wäre eine Überraschung. Nicht nur wegen des mutigen und starken Auftritts beim Cup gegen Erstligist USV, sondern weil das Gassner-Team in dieser Saison wieder in die 3. Liga zurückkehren will.

Der FC Ruggell II muss beim FC Gams 1 antreten. Dieser liegt auf Rang drei (nur drei Punkte Rückstand auf das Liechtensteiner Führungsduo) in Lauerstellung. Auch hier dürften es die Ruggeller schwer haben in Gams zu punkten.

Schaan II ist nach der Niederlage in Buchs ranglistenmässig abgerutscht.