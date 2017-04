2. Liga: Vaduz II und Ruggell-Bestätigung der guten Resultate?

FC Ruggell empfängt Montlingen / FC Vaduz II muss nach Bad Ragaz

Bis auf das Spiel vom letzten Wochenende hat der FC Vaduz in der Rückrunde unter Trainer Daniel Sereinig alle Spiele gewonnen.

An diesem Wochenende geht es für die Reserven des Super League-Vereins zum Tabellenletzten FC Bad Ragaz, der mit sieben mageren Punkten ein elendes Dasein am Ranglistenende fristet. Im Herbst gewann die Mannschaft durch zwei Tore von Bless mit 2:0. Für Vaduz II wäre jedes andere Resultat als ein Sieg ein kleinere Blamage. Anstoss in Ragaz: SA, 16 Uhr.

Ruggell -Montlingen, SA, 16 Uhr, Sportzentrum Widau

Da bekommt es der FC Ruggell, mit einem wichtigen Punkt am Wochenende aus Ilanz zurückgekehrt, am Samstag mit einem anderen Kaliber zu tun.

Der Tabellendritte FC Montlingen ist zu Gast auf der der Widau in Ruggell. Diesen FC Montlingen besiegten die Ruggeller in der Herbstrunde auswärts mit 0:1 Toren. Den Treffer erzielte Constantin Marxer in der 33. Minute. Auch wenn Montlingen dem FC Ruggell zu liegen scheint, dürfte die samstägliche Partie nicht so einfach zu gewinnen sein. Denn Montlingen hat sich im Verlaufe der Saison gesteigert.

Zweite Liga - Gruppe 1

Sa 29.04.2017

16:00 FC Buchs 1 -FC Rapperswil-Jona 2

16:00 FC Ruggell 1- FC Montlingen 1

16:00 FC Bad Ragaz 1 -FC Vaduz 2

17:30 FC Weesen 1 -US Schluein Ilanz 1

So 30.04.2017

14:30 FC Altstätten 1 -FC Widnau 1

15:00 FC Au-Berneck 05 1- FC Mels 1