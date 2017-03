Sommersportcamp für Jugendliche aus Liechtenstein in Tenero

Lager vom 15.-18. Juni 2017 im Tessin – direkt am Lago Maggiore

Vaduz – H ast du Freude an Bewegung? Willst du neue Freunde kennenlernen und eine gute Zeit verbringen? Das Sommersportcamp bietet dir diese Möglichkeiten! Du lernst gleichgesinnte Jugendliche kennen und wirst unvergessliche Momente mit nach Hause nehmen. Wir werden gemeinsam viel erleben und eine Menge Spass haben. Das Sommersportcamp findet in Tenero (TI) direkt am Lago Maggiore statt.

Das Lager findet vom 15. Juni bis 18. Juni 2017 statt und wird von der Stabsstelle für Sport organisiert. Ein kompetentes, von Jugend+Sport (J+S) ausgebildetes Leiterteam begleitet die Jugendlichen durch vier sehr abwechslungsreiche Tage. Dabei steht der Spass, die Gemeinschaft und der Sport ganz klar im Vordergrund. Dank der Liechtensteinischen Sportförderung können wir das Sommersportcamp sehr kostengünstig anbieten.

Organisation und Anmeldung

Teilnehmer: In Liechtenstein wohnhafte Jugendliche im Alter von 14-17 Jahren.

Kosten: CHF 100.- (alles inkl.)

Sportarten: Klettern, Tennis, Mountainbike, Windsurfen, Squash, Volleyball und mehr

Rahmenprogramm: Abendprogramme, Airgame, Schlucht Besichtigung, Lagerfeuer am See, etc.

Voraussetzung: Freude an Bewegung und am Lagerleben.

Anmeldeschluss: 30. April 2017

Ausrüstung: Die komplette Ausrüstung wird zur Verfügung gestellt. (Jedoch empfehlen wir bei eigener Kletterausrüstung oder eigenem Fahrradhelm diesen mitzunehmen.)

Anmeldung: Den Anmeldetalon finden Sie unter www.ssp.llv.li > Sommersportcamp

Senden Sie diesen per Mail an Sport.ssp@llv.li oder an Stabsstelle für Sport, Im Rietacker 4, Postfach 107, 9494 Schaan. Stabstelle für Sport, Patrick Maier, Vaduz