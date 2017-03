GC verliert zum Vorteil von Vaduz in Basel

Heute: Die grosse Chance des FC Vaduz gegen Lausanne

Ein Tor von Luca Zuffi in der 6.min. entscheidet am Samstag Abend ein kapitales Spiel für Grasshopper Zürich. Zum Vorteil für den ebenfalls arg in Nöten schwebenden FC Vaduz, dem heute um 16 Uhr ein ebenso kapitales Spiel bevorsteht .

Es geht nämlich gegen den Tabellenletzten Lausanne . (Wir berichteten davon). Beide Teams sind für das heutige Spiel im Vaduzer Rheinparkstadion recht zuversichtlich. Sollte der FC Vaduz im Heimspiel heute gewinnen, würden sowohl Lausanne als auch GC in der Rangliste hinter die Liechtensteiner fallen und die Vaduzer (Fussball)-Welt würde wieder etwas zuversichtlicher ausschauen. Es ist die grosse Chance des FC Vaduz.

Im anderen Samstagspiel trennten sich Luzern und Sion torlos.

Ergebnisse 25. Runde

Luzern – Sion 0:0

Basel – GC 1:0