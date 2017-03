Erste Liga: FC Balzers und USV Eschen/Mauren wollen auswärts punkten

Der FC Balzers heute in Seuzach – der USV morgen in Wettswil/Bonstetten zu Gast

Beide liechtensteinischen Erstliga-Teams starteten mit eine Niederlage in die Frühjahrsrunde, der FC Balzers 0:2 und der USV 1:3. Dieser missglückte Auftritt wollen beiden Mannschaften an diesem Wochenende korrigieren. Allerdings können sowohl Balzers als auch der USV nicht in Bestbesetzung antreten.

Balzers heute in Seuzach

Der FC Balzers erinnert sich nur ungern an das Hinspiel auf der Rheinau gegen Seuzach. Damals verlor die Frick-Truppe 0:1 und tat sich schwer. Trotzdem hätten die Balzner das Spiel – in der Rückblende betrachtet – gewinnen müssen. Nun wollen sie dies in Seuzach nachholen. Nur, nach dem 0:2-Sieg der Seuzacher in Winterthur hatten sie einen besseren Auftakt als die Balzner. Beim FC Balzers fehlen Torhüter Hobi und Verteidiger Polverino und Aron Sele (Strafsonntag). Trotzdem verfügt der FC Balzers über das stärkere Team als Seuzach. Wichtig wird sein, dass der FCB gegen Seuzach, das sich auf einem Abstiegsrang befindet, den Sieg mehr will. Denn mit 21 Punkten und einem Vorsprung von neun Punkten kann man zwar noch eine Zeitlang zehren, aber es kann – wie die Erfahrung vom letzten Jahr sowohl beim FCB als auch beim USV gezeigt hat, sehr schnell nach unten gehen.

Anstoss: SA, 17.00 Uhr

USV in Wettswil/Bonstetten zu Gast

Nach dem kläglichen Rückrunden-Start vor einer Woche im Sportpark heisst es nun in Wettswil/Bonstetten anzutreten. Im Herbst fegten die USV’ler WB mit 4:0 aus dem Sportpark und traten souverän auf. So wollen sich die USV’ler auch morgen (Spielbeginn 14:30 Uhr) präsentieren.

Nach dem 0:2-Sieg von Wettswil vor einer Woche in Balzers wird es wahrscheinlich schwieriger werden wie im Herbst. Trotzdem verfügt der USV über die grössere Klasse, die er nur ausspielen muss. Die Zeit des Experimentierens ist nun vorbei!

Auch wenn mit Knuth, Coppola, Fässler, ev. Sele und Kühne, sowie Thöni doch einige Stammspieler fehlen, hat Trainer Ofentausek noch genügend gute Spieler auf der Reservebank, die auf einen Einsatz warten. Wichtig werden der Kampfgeist und der Siegeswille sein.

Der USV sollte mit dem Vorsprung von 12 Punkten nicht wie in der vergangenen Saison allzu leichtfertig umgehen und Kampfgeist zeigen. Denn nach dem schlechten Rückrundenstart im Sportpark vor einer Woche ist das die Mannschaft den treuen Anhängern einfach schuldig.

Anstoss: SO, 14:30 Uhr

Spiele der 16. Runde

Sa 11.03.2017

16:00 FC Gossau FC St. Gallen II

16:00 FC Mendrisio -AC Bellinzona

17:00 FC Seuzach -FC Balzers

So 12.03.2017

14:30 FC Wettswil-Bonstetten-USV Eschen/Mauren

14:30 FC Locarno-FC Seefeld ZH

14:30 FC Thalwil-FC Winterthur II

16:00 Grasshopper Club Zürich II-FC Red Star ZH