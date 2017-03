Erste Liga: Der FC Balzers empfängt heute den FC Thalwil

Frick-Elf steuert nach zwei Niederlagen in Folge Vollerfolg an

Nach einer guten Hinrunde ist der Start für das Erstligateam aus Balzers im neuen Jahr missglückt. Nach zwei Spielen stehen die Balzner noch immer ohne Punkte da. Das soll sich heute im Heimspiel gegen den FC Thalwil ändern.

Von der Spielstärke her sind die Kicker aus der 18’000 Einwohner zählenden Stadt im Kanton Zürich in etwa mit Balzers gleichzusetzen. Beide Teams haben am letzten Wochenende ihre Meisterschaftspartien verloren: Der FC Balzers in Seuzach mit 3:2 und der FC Thalwil zuhause gegen Schlusslicht Winterthur mit 2:4.

Mario Frick fordert von seinem Team nach den bisherigen zwei Niederlagen eine Reaktion. „Es ist Zeit, dass wir den ersten Sieg einfahren“, gibt der Balzner Coach den Tarif durch. “ In Seuzach haben wir in der zweiten Halbzeit recht gut agiert. Dort müssen wir anknüpfen und aggressiv in die Zweikämpfe gehen, dann bleibt der Erfolg auch nicht aus“, ergänzt Mario Frick.

Gegen Thalwil muss der Balzner Coach weiterhin auf Michele Polverino, Deplazes, Hobi, Benjamin Vogt und Tamer Öccan verletzungsbedingt verzichten. Dafür ist der gelbgesperrte Aron Sele wieder zurück.

Mi 15.03.2017

20:00 FC Balzers – FC Thalwil