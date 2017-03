Erste Liga: Der FC Balzers befindet sich in einem Tief

Unverhoffte 1:4 (0:2) – Niederlage gegen den FC Thalwil

Die 1:4-(0:2)-Niederlage des FC Balzers vor heimischem Publikum gegen den FC Thalwil kommt unverhofft und schmerzt sehr. Für die Frick-Elf bedeutet dies die dritte Niederlage im dritten Spiel des Frühlings. Im Hinspiel trennten sich die beiden Teams noch 0:0 mit deutlichen Vorteilen für die Liechtensteiner.

Im Spiel gegen die Zürcher schien es als hätte sich alles gegen den FCB verschworen. Neben den markanten Ausfällen von Stammspielern, begann das Punktespiel mit einer schnellen Führung der Thalwiler. Ihr Goalgetter Coduri erzielte schon nach 100 Sekunden das 0:1 und Balzers bemühte sich um den Ausgleich, kassierte aber nach einem Foul von Sele eine 20-Meter-Freistossbombe zum 0:2. Balzers machte das Spiel, Thalwil lauerte auf Konter und war in dieser Beziehung sehr effizient.

Viel Ballbesitz heisst aber noch lange nicht mehr Durchschlagskraft. Am Sechzehnmeterraum war für die Frick-Elf meistens Ende des Lateins. Der Pass in die Tiefe fehlte.

In der 2. Halbzeit schaltete Mario Frick auf die Dreierkette um und entblösste dadurch die Abwehr. In der 64.min. lief der FCB in einen solchen Konter der Thalwiler und kassierte prompt das 0:3. Die Partie war gelaufen. Coduti, ihr effizientester Angreifer, erzielte das 0:4, wiederum aus einer Konterattacke heraus. Leo gelang dann noch in der 83. Minute der 1:4- Anschlusstreffer. Der kam aber viel zu spät. Die Partie war gelaufen.

Balzers rutscht damit auf den 10. Tabellenrang ab und kann sich in der Länderspielpause neu aufstellen.

Telegramm:

Sportzentrum: Rheinau, Balzers Zuschauer: 150 Schiedsrichter: Matthias Schwaller FC Balzers: Majer, Foser, A. Zarkovic, Rechsteiner, Yildiz (56.Pavicic), Erne, Sele (46.Ferreirat Da Silva, Leo) D. Zarkovic (46.Özcan), Hermann, Gubser, Domuzeti. Tore: 2.min. Coduti 0:1, 16.min. Paden 0:2; 64.min. Coduti 0:3, 69.min. Coduti 0:4, 82. Leo 1:4. Verwarnungen: 3x gelb für Balzers, 3x gelb für Thalwil. FCB ohne: Polverino, Hobi, Vogt, Özcan und Deplazes.

Erste Liga - Gruppe 3

Tabelle