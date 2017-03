Aussenministerinnen treffen sich digital am Weltfrauentag

Einsatz für Gleichstellung der Geschlechter -Diskussion in Videokonferenz

Vaduz – Auf Einladung der schwedischen Aussenministerin Margot Wallström beteiligt sich Regierungsrätin Aurelia Frick am Mittwoch, 8. März 2017, an der ersten öffentlichen Videokonferenz von Aussenministerinnen. Dabei wird die Situation von Frauen in den jeweiligen Ländern im Fokus stehen.

Seit 1911 wird der Weltfrauentag jährlich am 8. März begangen, um die Leistungen von Frauen zu feiern und gleichzeitig auf die nach wie vor bestehende Diskriminierung von Frauen aufmerksam zu machen. Unter dem Motto „BeBoldForChange“ steht der diesjährige Weltfrauentag im Zeichen der Ermutigung, sich stärker für die Gleichstellung der Geschlechter einzusetzen.

Gemeinsam mit einer Reihe von Aussenministerinnen aus aller Welt nimmt Regierungsrätin Aurelia Frick heute Mittwoch auf Einladung ihrer schwedischen Amtskollegin Margot Wallström an einer Videokonferenz zum Weltfrauentag teil. In ihrem Beitrag wird Regierungsrätin Frick auf Liechtensteins Engagement im Rahmen der UNO-Agenda für Frauen, Frieden und Sicherheit hinweisen und die gleichberechtigte Beteiligung von Frauen bei der Konfliktprävention, bei Friedensverhandlungen und in Wiederaufbauprozessen bekräftigen.

Aurelia Frick wird auch auf die Situation der Frauen in Liechtenstein eingehen.

Im Vorfeld der Videokonferenz bemerkte Regierungsrätin Frick: „Ich begrüsse die Initiative der schwedischen Aussenministerin Margot Wallström, die UNO-Agenda für Frauen, Frieden und Sicherheit zu diskutieren, für die sich Liechtenstein seit Jahren einsetzt. Der Weltfrauentag ist ein Anlass, um einmal mehr auf die negativen Konsequenzen der weit verbreiteten Diskriminierung von Frauen hinzuweisen.“ (Martin Hasler).

Verfolgen Sie die Videokonferenz live am Weltfrauentag (8. März) um 15.00 Uhr auf dem YouTube Channel: Utrikesdepartementet