1. Liga: USV ersatzgeschwächt nach St. Gallen

Zwei Spiele-zwei Niederlagen. Und die bange Frage beim USV, folgt bei der U18 des Super League-Vereins FC St. Gallen die dritte? Man müsste es angesichts der bisherigen Leistungen annehmen.

In der Herbstrunde gewannen die USV’ler im Sportpark mit 2:3 Toren. Es war ein enges Spiel und Coppola erzielte damals zwei Penaltytore. Das dritte Tor erzielte der andere Goalgetter, Michael Bärtsch, der aber in St. Gallen wegen einer Gelbsperre fehlt. Und… im Heimspiel lagen die USV’ler bei Halbzeit 0:2 im Rückstand. Dank grossem Kampfgeist und Siegeswillen holte der USV damals drei Punkte, die er am Ende, wie man heute weiss, im Kampf gegen den Abstieg auch wirklich dringend benötigte. Aus der siegreichen Mannschaft des vergangenen Herbstes fehlen morgen in St. Gallen der nach Tuggen gewechselte Abwehrchef Peters, der rekonvaleszente Fässler und der gelb-gesperrte Bärtsch.

Der USV agierte in den bisherigen zwei Frühjahrsspielen zu ängstlich, kam nie so richtig in den Match hinein und vergab daneben auch noch einige gute Chancen. Die Rückkehr von Knuth und Coppola ist wichtig, dafür fehlt Torjäger Bärtsch. Auch der Einsatz von Kühne und Thöni ist fraglich, weil beiden leicht angeschlagen sind. Ob das Ofentausek-Team diesmal von Anfang an wach und präsent sein wird, muss sich erst zeigen.

St. Gallen ist zu schlagen

Die St. Galler Truppe belegt mit 26 Punkten (zwei mehr als der USV) den 5. Rang und sie ist auch nicht optimal in die Rückrunde gestartet. In Gossau verlor das St. Galler Nachwuchsteam 2:0 und gegen Mendrisio schaute zuhause ein 3:3 heraus. Gefährlich ist nach wie vor St. Gallens Sturmformation mit Boris Babic (neun Treffer) Pavlovic und Linksaussen Kräuchli. Auf die heisst es aufgepasst. In der Abwehr ist St. Gallen II verwundbar, wie auch auf der anderen Seite die Abwehr des USV, die nicht immer sattelfest agiert.

Es bleibt zu hoffen, dass der USV in dieser Saison die Gefahr früh erkennt und nicht wie in der letzten Saison die Zügel bis zum ominösen (Abstiegs)-Spiel in Balzers (1:1) schleifen lässt.

Liga - Gruppe 3

So 19.03.2017

14:30 FC Winterthur II – Grasshopper Club Zürich II

16:00 FC St. Gallen II – USV Eschen/Mauren

Tabelle