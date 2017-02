VEU Feldkirch verliert gegen Bruneck /ITA

Eishockey: Dritte Feldkircher Niederlage in Folge

Mit einer deutlichen 2:6 Heimniederlage musste sich die VEU Feldkirch den Pustertaler Wölfen geschlagen geben. Trotz kämpferisch starker Leistung der Feldkircher Mannschaft blieben die Lampert Cracks erneut ohne Punkte.

Im Startdrittel kamen die Feldkircher gut ins Spiel und hatten einige gute Chancen. Die Aufstellung der Montfortstädter war etwas verändert. Coach Michael Lampert musste auf den erkrankten Draschkowitz verzichten und im Tor stand diesmal Bernhard Bock. In der neunten Spielminute gingen die Hausherren durch Patrick Maier nicht unverdient in Führung. Nach dem Führungstreffer eröffneten sich sogar mehrere Möglichkeiten auf den zweiten Treffer. Leider vergab man in dieser Phase des Spiels die besten Gelegenheiten. Die Gäste machten es besser und konnten im Powerplay (14.) den Ausgleich erzielen. Durch diesen Treffer fanden die Wölfe immer besser ins Spiel und übernahmen das Kommando am Eis. Kurz vor Drittelende zeigte der Druck Erfolg und Helfer drückte einen Nachschuss ins VEU Gehäuse.

Mit dem knappen Rückstand startete die VEU ins Mitteldrittel. Beherzt kämpften die Feldkircher Spieler um jede Scheibe und erarbeiteten sich gute Chancen. Als dann in der 35. Spielminute Martin Mairitsch den Ausgleich erzielte, war der Jubel in der Halle groß. Wieder kurz vor Drittelende dann erneut der Dämpfer, als die starken Italiener erneut in Führung gehen konnten.

Im Schlussdrittel versuchten die Feldkircher nochmals alles. Als die Südtiroler innert etwas mehr als zwei Minuten zwei weitere Treffer nachlegten, war das Spiel entschieden. Der sechste Treffer im Powerplay fiel in der Schluss Minute und war nur noch Makulatur.