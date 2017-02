Regierungschef-Stellvertreter Thomas Zwiefelhofer: Ordensverleihung in Wien

Grosses Goldene Ehrenzeichen am Bande

Vaduz – Der österreichische Bundesminister für Justiz, Wolfgang Brandstetter, hat Regierungschef-Stellvertreter Thomas Zwiefelhofer am Samstag, 25. Februar 2017, zur Ordensverleihung in Wien empfangen. Für seine Verdienste um die Republik Österreich überreichte Bundesminister Brandstetter Regierungschef-Stellvertreter Thomas Zwiefelhofer das Grosse Goldene Ehrenzeichen am Bande.

Der Bundesminister würdigte damit den gegenseitigen, wertvollen Austausch in Justiz- und Wirtschaftsfragen sowie im Sicherheitsbereich. Mit der Ordensverleihung erhielten auch die enge Zusammenarbeit innerhalb von Schengen/Dublin sowie der Einsatz von Regierungschef-Stellvertreter Thomas Zwiefelhofer für die Beteiligung Liechtensteins an der europäischen Flüchtlingspolitik eine besondere Wertschätzung.

Im Anschluss an die Ordensverleihung nahm Regierungschef-Stellvertreter Thomas Zwiefelhofer auf Einladung von Bundesminister Brandstetter am jährlich stattfindenden Juristenball teil. (S. Biedermann).