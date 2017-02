Damen-Weltcupabfahrt: Tina Weirather ohne Medaille – Stuhec Weltmeisterin

Der Ausfall von Lara Gut machte sich besonders in der Abfahrt deutlich. Fabienne Suter, welche in den Trainings zweimal hinter Stuhec Zweite und damit die grösste Hoffnung von Swiss-Ski war, reichte es nur zu Rang sieben. Sie verlor vor allem in den Flachpassagen viel Ziet. Dagegen hilten sich Michelle Gisin und die Jasmine Flury in den Rängen 8 und 12 sehr achtbar. Corinne Suter belegte Platz 18.