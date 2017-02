Auf Knopfdruck ist Bayern da – 5:1-Sieg gegen Arsenal

Entfesselte Bayern feiern Schützenfest gegen die Briten

Nach eher zähen Auftritten in der Bundesliga der letzten Wochen trumpften die Bayern am Mittwoch in der Allianz-Arena vor 70’000 Zuschauern im Champions-League-Spiel gegen den FC Arsenal mächtig auf und schickten die Londoner mit einer 5:1-Packung nach Hause. Auf Knopfdruck sozusagen waren die Münchner da, wie fast immer bei grossen Spielen wie in der Königsklasse. Mit einer überzeugenden Leistung schlägt der deutsche Rekordmeister Arsenal unerwartet hoch mit 5:1. Damit sind die Bayern sozusagen bereits im Viertelfinale!

Der herausragende Thiago (56./63. Minute), Joker Thomas Müller (88.), Robert Lewandowski (53.) Kunstschütze Arjen Robben (11.) sorgten für einen großen Sieg – auch für den Königsklassen-Spezialisten Carlo Ancelotti.

Der zwischenzeitliche Ausgleich durch Alexis Sanchez (30.), der im Nachschuss bei einem von Manuel Neuer parierten Strafstoß traf, war an einem nahezu perfekten Abend am Ende nur ein Schönheitsfehler. 70.000 begeisterte Zuschauer feierten den 16. Heimsieg der Bayern in Europas Eliteliga nacheinander. Das Rückspiel am 7. März in London dürfte nur noch Formsache sein, auch wenn der gelb-gesperrt fehlen wird.

Statistik

Fußball · Champions League 2016/2017

FC Bayern München: Neuer – Lahm, Javi Martinez, M. Hummels, Alaba – Xabi Alonso, Ar. Vidal – Robben (88. Rafinha), Thiago, Douglas Costa (84. Kimmich) – Lewandowski (86. T. Müller)

FC Arsenal London: Ospina – Bellerin Moruno, Mustafi, Koscielny (49. Gabriel), Gibbs – Coquelin (77. Giroud), G. Xhaka – Oxlade-Chamberlain, Özil, Iwobi (66. Walcott) – Sánchez

Fakten und Zahlen zum Spiel

Tore:

1:0 Robben (11.)

Robben (11.) 1:1 Sánchez (30.)

Sánchez (30.) 2:1 Lewandowski (53.)

Lewandowski (53.) 3:1 Thiago (56.)

Thiago (56.) 4:1 Thiago (63.)

Thiago (63.) 5:1 T. Müller (88.)

Strafen:

Mustafi (1. Karte in Saison )

M. Hummels (1. Karte in Saison )

Sánchez (1. Karte in Saison )

G. Xhaka (2. Karte in Saison )

Lahm (3. Karte in Saison )

Zuschauer:

70000

Bemerkungen: