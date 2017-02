1. Liga: USV schlägt Altachs Amateure 0:2

Gut gerüstet für Meisterschafts-Rückrunde

am nächsten Samstag gegen Gossau



In einem flotten Testspiel ging der USV in Altach gegen das dortige Amateurteam als 0:2-Sieger vom Platz. Altach, Tabellendritter der Regionalliga West, hatte ebenfalls Möglichkeiten. Es war das letzte Vorbereitungsspiel vor dem Rückrundenstart am nächsten Samstag im Sportpark gegen den FC Gossau, der in Brühl (PL) 1:1 spielte.

Beim USV ist erfreulich, dass die Hintermannschaft leicht umgestellt wurde und nichts anbrennen liess.

Der Sieg der Liechtensteiner geht aber in Ordnung. Die Treffer erzielten Kühne und Knuth.