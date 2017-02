1. Liga: FC Balzers empfängt den FC Ruggell zum ersten Testspiel

Testspielauftakt gegen Unterländer Zweitligisten

Seit längerem ist das Erstliga-Kader des FC Balzers im Vorbereitungsprogramm für die Rückrunde, die am 4. März mit dem Heimspiel gegen Wettswil/Bonstetten (ZH) startet. Bis dahin muss noch geschwitzt und Kondition getankt werden, so wie es Trainer Mario Frick seit Jahren mit seinem Team hält.

Die Balzner zählen eben wegen der starken physischen Konstitution zu den starken Mannschaften in der Rückrunde, weil sie in der Regel mehr Kraft als der Gegner besitzen, resp. in der Vorbereitung geholt haben.

Wie schon berichtet, verzeichnet der FCB zwei Abgänge und keine Zugänge für das Frühjahr. Fabio Wolfinger und Adriano Lipovac verlassen die Balzner und versuchen ihr Glück in einem anderen Verein.

Testspiele:

SA 28.1.2017: FC Balzers- Liechtenstein U18 0:0



SA 04.2.2107: FC Balzers-FC Ruggell, 14.00 Uhr



SA 11.2.2107: FC Balzers – FC Weesen (2.), 15.00 Uhr



FR 17.2.2017: FC Balzers – Altach Amateure (Regionalliga), 19.30 Uhr



DI 21.2.2017: FC Balzers -SC Brühl (1. Liga Promotion), 19.30 Uhr



SA 25.2.2107: Rapperswil/Jona (1.Liga Promotion) – FC Balzers, 14.00 Uhr



SA 04.3.2017: FC Balzers- Wettswil/Bonstetten (1.Liga) MEISTERSCHAFTSBEGINN