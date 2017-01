WEF Davos: Regierungschef Adrian Hasler trifft int. Führungspersönlichkeiten

Vaduz (ots) – Regierungschef Adrian Hasler nutzte das World Economic Forum (WEF) in Davos zur Vertiefung seiner Kontakte mit internationalen Führungspersönlichkeiten.

Am Donnerstag, 19. Januar, stand das WEF für Regierungschef Adrian Hasler ganz im Zeichen bilateraler Treffen. Am Vormittag fand zuerst ein kurzes Treffen mit dem Premierminister Sri Lankas, Ranil Wickremesinghe statt. Bei einem Mittagessen mit Bundesrat Ueli Maurer, besprach er den aktuellen Stand gemeinsamer Themen im bilateralen Verhältnis. Am Nachmittag traf sich Regierungschef Hasler dann mit Pierre Moscovici, dem Wirtschafts- und Währungskommissar der EU-Kommission, um sich aus erster Hand über die neusten Entwicklungen im Bereich der internationalen Steuerabkommen zu informieren. Den Abschluss des Aufenthaltes in Davos bildete ein Treffen mit Eugene Kaspersky, dem Gründer und CEO der IT-Sicherheitsfirma Kaspersky Lab, der dem Regierungschef interessante Einblicke in die heutigen Bedrohungen durch Hackerangriffe und Computerviren sowie mögliche Gegenmassnahmen gab. „Für mich als Regierungschef bietet das WEF eine einzigartige Möglichkeit, unkompliziert Kontakte mit Amtskollegen, Politikern und Wirtschaftsvertretern zu pflegen“, führte Adrian Hasler aus. „Das WEF liefert inhaltlich hervorragende Impulse, wie sich die Welt verantwortungsvoll weiterentwickeln kann.“