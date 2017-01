HC Davos: Fünfter Sieg in Folge

Freitag-Abend: Bündner drehen Spiel in Lausanne und gewinnen 2:5

Gegen den Tabellenvierten Lausanne feierte der HC Davos seinen fünften Sieg in Folge. Entscheidend war das Schlussdrittel, das die Bündner mit 0:3 gewannen. Dabei holte Davos einen 0:2-Rückstand auf, nach zwei Dritteln stand die Partie in Lausanne 2:2.

Auffälligster Spieler auf dem Platz war Davos‘ Enzo Corvi, der zum Matchwinner wurde. Er erzielte nicht nur den Anschlusstreffer zum 3:1 (36.), sondern auch das entscheidende 3:2 (53.). Für Davos trafen noch Beat Forster (38.), Tuomo Ruuto (59.) und Robert Kousal (60.).

Dank dem fünften Sieg in Serie behauptet sich die Mannschaft von Trainer Arno Del Curto in der NLA-Tabelle auf Rang 5. Der Abstand auf einen Abstiegsrang hat sich auf 13 Punkte erhöht. Damit wird der HC Davos bei noch neun ausstehenden Spielen des Grunddurchgangs nun langsam mit den Playoffs planen dürfen.

Telegramm

Lausanne – Davos 2:5 (1:0, 1:2, 0:3)

Stadion: Patinoire de Malley, Lausanne Zuschauer: 6889 Schiedsrichter: DiPietro/Wehrli, Borga/Gurtner Lausanne HC : Huet; Junland, Borlat; Genazzi, Dario Trutmann; Gobbi, Jannik Fischer; Nodari; Walsky, Froidevaux, Harri Pesonen; Danielsson, Jeffrey, Sven Ryser; Déruns, Miéville, Herren; Benjamin Antonietti, Kneubühler, Schelling; Augsburger. HC Davos: Senn; Kindschi, Félicien Du Bois; Heldner, Forster; Schneeberger, Paschoud; Forrer, Rahimi; Ambühl, Ruutu, Dino Wieser; Marc Wieser, Lindgren, Kousal; Simion, Corvi, Jörg; Portmann, Samuel Walser, Eggenberger. Tore: 13. Herren (Junland) 1:0. 35. (34:46) Kneubuehler (Harri Pesonen) 2:0. 36. (35:06) Corvi (Paschoud) 2:1. 38. Forster 2:2. 53. Corvi (Kousal) 2:3. 59. (58:29) Ruutu (Ambühl) 2:4. 59. (58:46) Kousal (Marc Wieser, Forster) 2:5 (ins leere Tor) Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Lausanne, 4mal 2 Minuten gegen Davos. Bemerkungen: Davos ohne Axelsson, Aeschlimann und Sciaroni (alle verletzt).

Resultate, 43. Runde

Biel -Fribourg/Gottéron 5:2

Lausanne- Davos 2:5

Ambri/Piotta – Zug 1:2

Lugano – Bern 1:2

Tabelle

Platz Mannschaft Spiele Tore Punkte 1 EV Zug 41 129:88 88 2 SC Bern 42 130:97 88 3 ZSC Lions 42 137:100 86 4 Lausanne HC 42 135:112 74 5 HC Davos 41 124:111 62 6 EHC Biel 42 125:119 61 7 Genf-Servette HC 42 106:118 57 8 HC Lugano 43 118:142 56 9 EHC Kloten 41 117:134 49 10 SCL Tigers 42 99:122 49 11 HC Fribourg-Gottéron 42 106:146 42 12 HC Ambri-Piotta 42 101:138 41

Spiele 44. Runde (Samstag, 28.1.)

Fribourg/Gottéron-HC Lugano (alle Spiel Beginn 19:45 Uhr)

EV Zug – EHC Kloten

SC Tigers – Ambri/Piotta

SC Bern – Lausanne HC

HC Davos – Genf/Servette