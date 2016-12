Zahl der Haushalte in Liechtenstein stärker gestiegen als Bevölkerungszahl

Ein Jahr nach dem Start der Volkszählung 2015 veröffentlicht das Amt für Statistik die ersten Ergebnisse. Die Volkszählung ist die wichtigste statistische Erhebung des Landes. Die ersten Ergebnisse der Volkszählung 2015 informieren zu den Themen Bevölkerungsstruktur, Landesbürgerrecht, Migrationshintergrund, Haushalte, Sprache, Religionszugehörigkeit, Kinder, Ausbildung, Arbeitsweg und Wohnen.

Zweck der Volkszählung ist es, ein Gesamtbild der Bevölkerung Liechtensteins zu erhalten. Viele wichtige Information über Liechtenstein gibt es nur dank der Volkszählung. Hierzu zählen unter anderem die Ausbildung der Bevölkerung, die Berufe, die Verkehrsmittel für den Arbeitsweg, die Sprachen und die Mietausgaben. Die Volkszählung ist eine Kombination von Befragung und Registerauswertung. Gefragt wird nur, was nicht den Registern entnommen werden kann. Gegenüber der letzten Volkszählung im Jahr 2010 konnte die Anzahl der Fragen erneut reduziert werden.

Hohe Rücklaufquote

Mitte Dezember 2015 verschickte das Amt für Statistik den vierseitigen Fragebogen an die liechtensteinische Bevölkerung. Inhaltlich orientiert sich der liechtensteinische Fragebogen an den europäischen Vorgaben sowie an der schweizerischen Volkszählung. Der gesamte Rücklauf der Volkszählung 2015 beläuft sich auf hohe 97% der Bevölkerung.

Die ersten Ergebnisse der Volkszählung 2015 informieren zu den Themen Bevölkerungsstruktur, Landesbürgerrecht, Migrationshintergrund, Haushalte, Sprache, Religionszugehörigkeit, Kinder, Ausbildung, Arbeitsweg und Wohnen. So lässt sich der Publikation entnehmen, dass die Zahl der Haushalte seit dem Jahr 2010 stärker gestiegen ist als die Bevölkerungszahl. Ende 2015 gab es 16’522 Haushalte, dies sind 6.8% mehr als im Jahr 2010. Die Bevölkerungszahl ist in diesem Zeitraum um 4.1% auf 37’622 Personen gestiegen. Besonders stark zugenommen haben in den letzten fünf Jahren die Einpersonenhaushalte und die Paarhaushalte ohne Kinder.

Die ersten Ergebnisse zeigen auch, dass die Zahl der Wohngebäude seit dem Jahr 2010 um 5.1% auf 10’863 Wohngebäude zugenommen hat. Die Zahl der bewohnten Wohnungen hat sich sogar um 6.7% auf 16’506 Wohnungen erhöht. 52% der bewohnten Wohnungen werden vermietet.

Veröffentlicht sind die ersten Ergebnisse der Volkszählung 2015 auf der Internetseite des Amtes für Statistik unter www.as.llv.li. Sie werden auch als Faltblatt an alle Haushalte des Landes versendet.