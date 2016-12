VU-Parteivorstand hat Wahlprogramm 2017 verabschiedet

Programm mit zehn Hauptstossrichtungen

Der Parteivorstand der Vaterländischen Union hat am Montagabend das Wahlprogramm 2017 einhellig verabschiedet. Das Programm umfasst zehn Hauptstossrichtungen, bei denen jeweils drei konkrete Zielsetzungen oder Lösungsansätze aufgeführt sind. „Das Wahlprogramm ist ein gemeinsames Werk, bei dem viele Kräfte mitgewirkt haben. Insbesondere haben unser Regierungsteam und unser 25-köpfiges Landtagsteam entscheidende Ideen eingebracht“, bedankt sich VU-Parteipräsident Günther Fritz bei allen Beteiligten.

Vaduz. – Mit der Präsentation des Wahlprogramms kann nach der Nomination des Regierungsteams und des Landtagsteams ein weiterer wichtiger Meilenstein bei den Wahlvorbereitungen gesetzt werden. VU-Präsident Günther Fritz misst dem Wahlprogramm in zweierlei Hinsicht einen hohen Stellenwert bei: „Erstens können sich die Wählerinnen und Wähler anhand des Wahlprogramms ein gutes Bild davon machen, wofür unsere Kandidatinnen und Kandidaten stehen und welche politischen Themen unter der angestrebten Mehrheitsverantwortung der VU prioritär angepackt werden sollen.“ Zweitens bilde das Wahlprogramm die Basis für Koalitionsverhandlungen. Aus der gemeinsamen Schnittmenge mit dem Programm des Koalitionspartners entstehe in der Regel das Regierungsprogramm, so der VU-Präsident.

Bürgernah und menschlich

Im Wahlprogramm nimmt sich die VU wichtigen Themen für unser Land und die Bevölkerung an. Das Landtags- und Regierungsteam tritt geschlossen für eine konstruktive Sachpolitik ein, die Liechtenstein vorwärts bringt. Politik bedeutet für die VU, in der Meinungsvielfalt das Gemeinsame zu finden und das Verbindende in den Mittelpunkt zu stellen. Die Kandidatinnen und Kandidaten bringen viel Erfahrung, Fachkompetenz und ein Herz für soziale Anliegen mit. In den kommenden Jahren ist die Politik gefordert, die vorhandenen Stärken im Land zusammenzuführen und parteiübergreifend gute Lösungen für die anstehenden Herausforderungen zu finden. Das will die Vaterländische Union mit einem bürgernahen Programm und einem fairen, respektvollen Umgang möglich machen, für den sich die VU während der vergangenen vier Jahre und auch während des Wahlkampfs eingesetzt hat.

Solidarität und Zusammenhalt

Die liechtensteinische Bevölkerung wird bei den Landtagswahlen nicht nur darüber entscheiden können, wem sie die hauptverantwortliche Führung des Landes in den nächsten vier Jahren anvertrauen will, sondern auch welchen Politikstil sie sich für Liechtenstein wünscht. Starke soziale Wurzeln prägen bis heute die Werte und den Stil der VU, die mit einer ausgewogenen, umsichtigen Politik die Solidarität und den Zusammenhalt im Land stärken will. Die VU steht für eine bodenständige Politik und ein liberales, vorwärtsgewandtes Denken und wirkt in der liechtensteinischen Parteienlandschaft integrierend.

Unsere gemeinsame Zukunft

Das Wahlprogramm zeigt auf, wo die VU politischen Handlungsbedarf sieht und wie sie zu überparteilich tragfähigen Positionen in der Landespolitik beitragen und mehr möglich machen will. Der Staat muss wieder in die Lage versetzt werden, mit einer soliden Finanzpolitik die Gestaltung guter Rahmenbedingungen für Bevölkerung und Unternehmen sowie einen ausgeglichenen Haushalt unter einen Hut zu bringen. Die Vaterländische Union sieht sich in der Verantwortung für alle Menschen in Liechtenstein und sucht gerade deshalb den gerechten Ausgleich der Interessen. Das VU-Programm ist das Bekenntnis zu einer liechtensteinischen Politik, die das Miteinander und das Füreinander in den Mittelpunkt stellt. Die Kandidatinnen und Kandidaten setzen sich darin für grössenverträgliche, soziale und zukunftsorientiere Lösungen ein.