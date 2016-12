Vorbereitung auf die ersten Patienten bei Medicnova

Privatklinik in Bendern übergeben

Seit gestern Abend hat die Medicnova Privatklinik AG in Bendern, Liechtenstein, ein richtiges Zuhause. Im Rahmen einer kleinen Feier übergaben die Bauherren das Klinikgebäude an die Betreibergesellschaft. Bis zur Eröffnung der Klinik Mitte Januar 2017 testet das Medicnova-Personal nun alle Abläufe und bereitet sich auf den Empfang der ersten Patienten vor.

In nur 30 Monaten Bauzeit haben die Baufachleute das hochmoderne Gebäude für die Medicnova Privatklinik AG realisiert. Die vielen beteiligten Unternehmer haben auf rund 6000 Quadratmetern eine Klinik mit zwei Operationssälen, 23 Patientenzimmern, Behandlungs-, Vorbereitungs-, Technik- und Nebenräumen realisiert.

Der ambitiöse Zeitplan für die Klinik wurde auf den Tag genau eingehalten ‒ die Bauunternehmer waren sogar überpünktlich, so dass die offizielle Übergabe der Klinik an die Betreibergesellschaft Medicnova Privatklinik AG um einen Tag auf den 30. November vorverlegt werden konnte.

Heute, am 1. Dezember, nehmen die Mitarbeitenden ihre Arbeit in der Klinik auf. Das Personal kann sich an einer Klinik erfreuen, «die aus ihrer Funktion heraus ihre Form gefunden hat», erklärt Architekt Ralph Beck, von Bargetze und Partner Architekten SIA Anstalt. Dessen Team hat gemeinsam mit dem renommierten Schweizer Spitalplaner Felix Aries das Klinikprojekt entwickelt: «Wir haben gemeinsam am Computer die Arbeitsabläufe simuliert, bis alles optimal mit kurzen Wegen funktioniert hat», so Beck weiter. «Erst danach widmeten wir uns der Gebäudehülle, die sehr stimmig geworden ist mit den eleganten Fensterbändern, die das Gebäude prägen. Der Knick in der Fassade ist auf die Funktionalität im Gebäude zurückzuführen.»

Für Ralph Beck war der Bau des Klinikgebäudes eine «einzigartige Aufgabe», mit der er sich nun dreieinhalb Jahre auseinandersetzen durfte. Ab Sommer 2013 entwarf das Architektenteam und der Spitalplaner die Klinik, bis im Juni 2014 die Bauphase begann. «Jetzt dürfen wir dieses reizvolle Gebäude übergeben und freuen uns darauf, dass täglich Menschen darin arbeiten werden.»

Klinikdirektorin Anita Basu freut sich auf «ihre» neue Klinik: «In dieses Haus komme ich mit Freude und Stolz zur Arbeit. Wir haben eine top Klinik mit top Personal und top Ärzten!»

Bis zur Betriebsaufnahme am 16. Januar 2017 arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter intensiv in der Klinik, um ihre neuen Arbeitsplätze kennenzulernen, die internen Abläufe zu trainieren und um sich auf die ersten Patientinnen und Patienten vorzubereiten.