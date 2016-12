Verleihung des Goldenen Lorbeerblatts des Sports durch Regierungsrätin Marlies Amann-Marxer

Auszeichnung für Rainer Hasler posthum und Wolfgang Matt Am 14. Dezember 2016 wurde bereits zum zehnten Mal das Goldene Lorbeerblatt der Regierung für besondere Verdienste um den Sport in Liechtenstein verliehen. Die Auszeichnung ging an Rainer Hasler posthum und an Wolfgang Matt. Sportministerin Marlies Amann-Marxer nahm die Ehrung im Rahmen einer offiziellen Feier vor, an welcher die Sportkommission und weitere geladene Gäste, so insbesondere Lorbeerblattträger der Jahre 2004 bis 2014, zugegen waren.