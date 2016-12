Ahnenforschungsverein Mauren gibt nächstes Buch heraus

Der Gemeinnützige Verein für Ahnenforschung, Pflege der Kultur und des Brauchtums Mauren gibt das nächste Buch heraus: es nennt sich „ Kirchen und Kapellen in Liechtenstein“.

An der Edition arbeiten Historiker, Geistliche und Journalisten mit und ist sehr anspruchsvoll. Das wohl einmalige Werk, das alle Kirchen, Kapellen und Bildstöckli in einem Buch vereinigt, wird Ende 2017 in einer beschränkten Anzahl herauskommen. Die Idee für die Herausgabe dieses Werkes stammt von David Vogt, Fürstlicher Rat, Balzers.