Bayern: Lewandowski verlängerte Kontrakt bis 2021

Der gefürchtete Torjäger bleibt weitere vier Jahre beim Deutschen Meister

Wie Bayern München via Twitter heute bekannt gibt, hat Stürmerstark Robert Lewandowski seinen Vertrag bis ins Jahr 2021 verlängert. Der bisherige Kontrakt des 28 Jahre alten Polen hatte bis 2019 Gültigkeit. Lewandowski, an dem zuletzt vor allem Real Madrid starkes Interesse zeigte, dürfte nun bei den Münchnern zu einem der Spitzenverdiener aufsteigen.

Neben Lewandowski haben weitere zehn Spieler Verträge mit einer Laufzeit bis 2020 oder länger bei Bayern München unterzeichnet. Ziel: eine schlagkräftige Mannschaft für die kommenden Jahre aufzubauen. Von den Stars ist nur noch die sportliche Zukunft bei Arjen Robben offen, dessen Vertrag im Sommer ausläuft. Die Tendenz geht aber auch beim 32 Jahre alten Niederländer zu einer Verlängerung

Lewandowski, dessen Marktwert aktuell rund 50 Millionen Euro beträgt, war 2014 ablösefrei von Borussia Dortmund zum FC Bayern gewechselt. In bisher 122 Pflichtspielen für die Bayern erzielte der 85-malige Nationalspieler 89 Tore, davon 58 in 77 Spielen in der Bundesliga. In der vergangenen Spielzeit holte sich Lewandowski mit 30 Treffern die Torjägerkanone der Liga.