Acht Kandidaten für Titel «Entrepreneur Of The Year 2016/2017» nominiert

Acht Unternehmerpersönlichkeiten stehen im Finale des Wettbewerbs «Entrepreneur Of The Year 2016/2017» in Liechtenstein. Eine unabhängige Jury hat die Kandidaten offiziell nominiert. Der Gewinner wird am 17. Februar 2017 an der Award Night im Eventcenter Kokon in Ruggell gekürt.

Die prestigeträchtige Auszeichnung wird in Liechtenstein bereits zum vierten Mal vergeben. Träger des Unternehmerpreises sind die Regierung des Fürstentums Liechtenstein und die Beratungsgesellschaft EY. Nach dem Startschuss am Unternehmertag 2016 haben die interessierten Unternehmer einen mehrmonatigen Selektionsprozess durchlaufen. Eine unabhängige Jury hat nun die offiziellen Kandidaten nominiert. Insgesamt acht Unternehmerpersönlichkeiten aus unterschiedlichen Branchen stehen zur Wahl. Die Kandidaten erfüllen die Voraussetzungen für eine Teilnahme: Sie sind in leitender Funktion tätig und massgeblich am Unternehmen beteiligt.

Gewinner wird an Award Night gekürt

Aus dem Kreis der Nominierten wird die Jury in den kommenden Wochen den diesjährigen Gewinner bestimmen. Der «Entrepreneur Of The Year 2016/2017» in Liechtenstein wird an der Award Night am 17. Februar 2017 im Eventcenter Kokon in Ruggell feierlich gekürt. Alle acht Kandidaten werden zudem an der Award Night für ihre ausserordentlichen unternehmerischen Leistungen geehrt. Der Gewinner wird sich in eine Reihe erfolgreicher Unternehmerpersönlichkeiten aus Liechtenstein einreihen: Der erste «Entrepreneur Of The Year» in Liechtenstein hiess 2009 Harti Weirather, Inhaber der Sportmarketing-Agentur Weirather-Wenzel & Partner (WWP) AG. Die beiden Eigentümer der Frommelt Zimmerei und Ing. Holzbau AG, Christoph und Anton Frommelt, gewannen den Titel 2011. Amtierender Preisträger ist Markus Kaiser. Der Inhaber des Schreitbagger- und Kommunalfahrzeugherstellers Kaiser AG erhielt die Auszeichnung am bisher letzten Wettbewerb 2013.

Unternehmerische Spitzenleistungen fördern

Der international vernetzte Unternehmerpreis «Entrepreneur Of The Year» fördert unternehmerische Spitzenleistungen. «Unternehmern mit Innovationskraft, Weitsicht und persönlicher Risikobereitschaft verdankt Liechtenstein sein beeindruckendes Wirtschaftswachstum der letzten Jahrzehnte. Gerade deshalb ist der Wettbewerb besonders wertvoll. Der Preis verschafft unternehmerischen Spitzenleistungen die verdiente öffentliche Aufmerksamkeit und Anerkennung», sagt Liechtensteins Regierungschef-Stellvertreter und Wirtschaftsminister Thomas Zwiefelhofer.

Gewinner erhält Reise nach Monte Carlo

Der Liechtensteiner Wettbewerb ist Teil der weltweiten Suche von EY nach unternehmerischen Spitzenleistungen. Der Wettbewerb „Entrepreneur Of The Year“ findet jährlich in mehr als 50 Ländern mit einem Teilnehmerfeld von 10 000 Kandidaten statt. Der Sieger des Wettbewerbs in Liechtenstein erhält einige äusserst attraktive Preise. Dazu zählen mehrtägige Reisen nach Monte Carlo und Palm Springs inklusive Begleitung sowie attraktive Sachpreise. Als Höhepunkt kann der Gewinner aus Liechtenstein im kommenden Frühling am «World Entrepreneur Of The Year» in Monte Carlo teilnehmen und wird in die Hall of Fame der besten Unternehmer der Welt aufgenommen.