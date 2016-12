25 frisch gebackene Gastwirtinnen und Gastwirte

Ergebnis der 20. Gastwirteprüfung

Vaduz – Am 15. November 2016 wurde die liechtensteinische Prüfung über die fachliche Eignung im Gastgewerbe nach der Verordnung LGBl. 2006 Nr. 254 zum zwanzigsten Mal durchgeführt. Zur Prüfung angetreten sind 29 Prüfungskandidatinnen und -kandidaten. 25 Kandidatinnen und Kandidaten haben die Prüfung bestanden und konnten am Mittwoch, 7. Dezember 2016, anlässlich einer kleinen Feierstunde den Befähigungsausweis zur Führung eines gastgewerblichen Betriebes gemäss Art. 13 f. des Gewerbegesetzes in Empfang nehmen.

Nachstehend die Namen der Empfängerinnen und Empfänger des Befähigungsausweises (10 Kandidatinnen und Kandidaten haben den Wunsch nach Nichtveröffentlichung geäussert):

Cutillas Danieil, Triesen

Domig Heike, Feldkirch

Frias Keylin, Eschen

Gerster Biserka, Triesenberg

Henning Ronny, Buchs

Huber Michael, Gamprin/Bendern

Künzler Werner, Vaduz

Nigg-Jansen Stephanie, Vaduz

Nussbaumer Dany, Höchst

Ruggeri Francesco, Alt St. Johann

Schädler Marc, Triesenberg

Thöny Peter, Vaduz

Vogt Erich, Mauren

Gerner Liliana, Eschen

Intharanum Nityaporn, Triesen