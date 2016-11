Vortrag im kommod: «Demografische Entwicklung und Generationenmanagement»

«Krankheit ist ein Kostenfaktor, Gesundheit ist eine Investition.»

So endete der Vortrag des Demografieforschers Professor Heinrich Geissler zum Thema «Demografische Entwicklung und Generationenmanagement» im «Kommod» in Ruggell. Organisiert wurde der Vortrag vom Verein 45Plus, Rohrer & Vogt Marketing AG und dem Medienbuero Oehri & Kaiser AG in Eschen, gekommen waren über 120 Personen und Persönlichkeiten aus Liechtenstein, der Schweiz und Vorarlberg.

Geissler zeigte in seinem Referat eindrucksvoll auf, mit welchen Eingriffen es gelingen würde, den kommenden Herausforderungen erfolgreich zu begegnen. So müsse zuerst begonnen werden, ganzheitlich zu denken – weg von den Dualismen wie «gut und böse» oder «schwarz und weiss».

Zudem müsste das Denken, oder vielmehr das Vorurteil, die Alten seien teuer, der Vergangenheit angehören. Vielmehr sollten ältere Arbeitnehmer dabei unterstützt werden, ihre Fähigkeiten und ihre Erfahrung bestmöglich einzubringen. Davon profitiere letztlich nicht nur das Unternehmen, sondern auch das Gesundheitswesen, betonte Geissler. Er sprach sich deshalb dafür aus, Arbeitnehmer unterschiedlichen Alters auch unterschiedlich zu behandeln:

«Eine Gleichbehandlung wäre unfair.»

Denn bei älteren Erwerbstätigen gehen die körperlichen Kapazitäten zurück, auch die Lerngeschwindigkeit verringert sich mit dem Alter. Andererseits werden die geistigen, psychischen und sozialen Herausforderungen besser gemeistert. Das heisse letztlich, dass der Arbeitsplatz mit der Person altern müsse.

Diese Diashow benötigt JavaScript.

Fotos: ©Paul Trummer