Kunstbeitrag für den Internationalen Strafgerichtshof

Symbol für liechtensteinische Verlässlichkeit

Die Künstlerin Hanna Roeckle hat am 16. November 2016 in Den Haag Liechtensteins Kunstbeitrag zum neuen Gebäude des Internationalen Strafgerichtshofes (ICC) feierlich enthüllt. Die Skulptur mit dem Titel „Aquarius 2016“ zeigt sich dem Betrachter je nach Blickwinkel in unterschiedlichen Farben und wurde von den Verantwortlichen des ICC mit Begeisterung empfangen.