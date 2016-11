«Demografische Entwicklung und Generationenmanagement –

Warum geht dieses Thema uns alle an?»

Vortragsinhalte:

Demografie betrifft alle Generationen – das Problem ist nicht die «Überalterung», sondern die «Unterjüngung».

Alterung betrifft Betriebe und die Gesellschaft.

Der demografische Wandel ist gestaltbar, aber Gleichbehandlung ist Diskriminierung.

Models of Good Practice aus Betrieben zeigen, dass es geht und dass es sich lohnt.

Der lange Arm der Arbeitswelt: Arbeitsgestaltung in den Betrieben senkt die gesellschaftlichen Kosten für Pflege in der Pension.

Vortragender:

Prof. Dr. Heinrich Geissler, selbstständiger Berater für Betriebliche Gesundheitsförderung in Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz mit den Schwerpunkten Gesundheits-fördernde Führung» und «Generationen-Management». Dozent an verschiedenen Universitäten und Fachhochschulen in A, D und CH.

Datum: Dienstag, 22. 11. 2016, um 18.00 Uhr

Ort: kommod, Ruggell, Eintritt frei

Anmeldung unter: +423 375 90 00 oder info@medienbuero.li