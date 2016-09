Regierungschef Adrian Hasler trifft Bundeskanzler Christian Kern zu Arbeitsbesuch in Wien

Vaduz – Regierungschef Adrian Hasler traf am 15. September 2016 den österreichischen Bundeskanzler Christian Kern in Wien. In einem Arbeitstreffen wurden schwerpunktmässig die bilateralen Beziehungen gewürdigt sowie die anstehenden bilateralen Vereinbarungen im Steuerbereich besprochen. Weiters standen wirtschaftliche Themen und Fragen des Finanz- und Werkplatzes, das künftige Verhältnis der EU zu Grossbritannien sowie der Umgang mit den Herausforderungen der Migration im Vordergrund.

„Wir konnten sowohl die bilateralen Beziehungen unser beider Länder als auch die Entwicklungen in Europa ausführlich besprechen. Der regelmässige Austausch ist gerade im derzeitigen Umfeld sehr wichtig und wertvoll“, so Regierungschef Adrian Hasler. Nachdem sich die beiden Regierungschefs bereits kurz nach der Angelobung von Bundeskanzler Christian Kern anlässlich der Eröffnung des Gotthard Basistunnels im Juni dieses Jahres erstmals trafen, bot sich mit dem Liechtenstein Empfang in Wien eine weitere Gelegenheit zum persönlichen Austausch. Liechtenstein und Österreich sind historisch und freundschaftlich auf das Engste verbunden.

Die Beziehungen sind in über 40 Verträgen, dem EWR und Schengen verankert. Regierungschef Adrian Hasler hielt fest, dass die aktuellen und zentralen Herausforderungen in Europa sowohl Liechtenstein als auch Österreich unmittelbar betreffen. „Das gegenseitige Verständnis, der Wille zu konstruktiven und tragfähigen Lösungen sowie eine verlässliche Partnerschaft sind das Fundament, diese Herausforderungen zu meistern.“

Im Anschluss an das Arbeitsgespräch verlieh Bundeskanzler Christian Kern Regierungschef Adrian Hasler das Grosse Goldene Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die Republik Österreich.