Marlies Amann-Marxer besucht die Waldtage

Vaduz – Am 24. September 2016 nahm Regierungsrätin Marlies Amann-Marxer am Besuchertag der 4. Liechtensteiner Waldtage in Nendeln teil.

Diese werden von den Forstdiensten des Landes und der Gemeinden gemeinsam organisiert und bieten für Alt und Jung die Möglichkeit, Wissenswertes und Spannendes über den heimischen Wald zu erfahren.

„Neben wichtigen Nutz- und Schutzfunktionen, bietet der Wald, gerade auch hier in Nendeln, ein Naherholungsgebiet für die Bevölkerung. Seine Besucher finden Ruhe und Erholung vom hektischen Alltag. Ich möchte den Organisatoren, insbesondere auch der Gemeinde Eschen-Nendeln, zur gelungenen Durchführung gratulieren und mich für die perfekte Organisation bedanken“, so Marlies Amann-Marxer.